Emlak vergisine düzenleme sonrası artış oranı belli oldu uzman isim açıkladı

Emlak vergisinde fahiş artış TBMM'de kabul edilen önergeyle engellendi. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Talu, vatandaşın emlak vergisini yeni yılda yüzde 30 ila 35 zamlı ödeyeceğini açıkladı.

Hükümet, ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinde son dönemde çıkan tartışmalara son noktayı koydu.

Yapılan düzenlemeye göre, 2026 yılı bina ve arsa vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. 2027-2029 döneminde ise vergi değerleri, bir önceki yıl matrahlarının yeniden değerleme oranı kadar artırılması yöntemiyle belirlenecek.

Bir evin 2025 yılı emlak vergisine esas değeri 1 milyon TL ise, 2025 yılında takdir komisyonu kararıyla yapılan fahiş artışla bu 5 milyon TL olarak belirlenmişse, 2026'da bu evin değeri 3 milyon TL olarak kabul edilip, ona göre vergilendirilecek. 1 milyon TL üzerinden 2 bin TL emlak vergisi ödeyen bir vatandaş, 2026'da 3 milyon TL değer üzerinden en fazla 6 bin TL ödeyecek. Üst sınır getirilmeseydi, ev sahibi olan vatandaş 5 milyon TL olarak belirlenen evin değeri üzerinden 10 bin TL'lik vergi ödemek durumunda kalacaktı. Konutların vergi oranı büyükşehirde binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde binde 1, işyerleri için büyükşehirlerde binde 4, diğer illerde binde 2, arsalar için büyükşehirlerde binde 6, diğer illerde binde 3, araziler için büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1 üzerinden hesaplanıyor.

Yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Ev sahipleri, kiracılar ve tapu sahipleri açısından hem emlak vergisi yükünü hem de kira geliri vergilendirmesini etkileyen bu değişikliklerin, önümüzdeki dönemde belediyelerin ve Gelir İdaresi'nin açıklamalarıyla birlikte daha netleşmesi bekleniyor.

"İKİ KAT SINIRI GAYET MAKUL"

Sabah gazetesinde bugün yer alan habere göre, Yeminli Mali Müşavir Abdullah Talu, "Kamuoyunda bu oran 1 kat olarak bekleniyordu ancak rayiç bedellerdeki 10 ila 50 kat artış düşünüldüğünde iki kat sınırının gayet makul olduğu görülüyor" dedi.

Vatandaşın emlak vergisini bu yıl yüzde 30 ila 35 zamlı ödeyeceğini belirten Talu, düzenlemenin 2026'ya kalmamasının çok doğru bir karar olduğunu, aksi halde onbinlerce dava açılacağını da söyledi.

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Düzenleme hem mükellefleri olağanüstü bir vergi yükünden koruyacak hem de piyasadaki belirsizliği azaltacak. Gelecek yıllardaki artış ise yeniden değerleme oranının yarısı üzerinden uygulanacak" dedi. İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan ise, "Bazı bölgelerde rayiçlerin 10 kata varan artışları söz konusuydu. Vatandaş tarafında da büyük tepkiye neden olmuştu" diye konuştu.