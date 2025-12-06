En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam netleşiyor
16 milyonu aşkın emeklinin 2026 Ocak zammı büyük oranda belirlendi. Yılın son ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklanmasıyla zam oranı netlik kazanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda artış yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.
Temmuz, ağustos, eylül, ekin ve kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak zamlarına ilişkin beş veri netleşti.
Enflasyon yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 16,67 olarak gerçekleşmişti.
Enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,06, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55, kasımda yüzde 0,87 artış kaydetti. Böylece yılın ikinci yarısı için beş aylık enflasyon yüzde 11,20 oldu.
