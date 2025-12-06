BIST 11.007
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan spikerlerle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da jandarmanın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında televizyon dünyasından Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı. Üç isim işlemler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sürecin tamamlanmasının ardından 3 spiker serbest bırakılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda Acet, Cebeci ve Sarıoğlu, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Operasyonda Meltem Acet, Ela Rumeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ATK'ye sevk edildi.

Serbest bırakılacaklar

Şüphelilerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

Hande Sarıoğlu: Benlik bir durum yok

Öte yandan Hande Sarıoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ailem, arkadaşlarım, beni takip eden dostlarım, Ankara'da evimdeyim. Şimdi yola çıkıp İstanbul'a geliyorum. Herkes beni arıyor anlıyorum, ben de durumu anlamak için gideceğim ifademi vereceğim. Bilgi sahibi olduğum zaman sizlerle paylaşırım. Adımın geçtiği herhangi bir paylaşıma itibar etmeyin. Alakam olmayan bir durum konusunda adımız geçmiş, ben de gidip ifade vereceğim. Teşekkür ederim herkes merak etmiş. Endişelenmeyin benlik bir durum yok. Sadece ifade vereceğim."

