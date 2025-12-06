Mücahid Taylan'dan CHP'ye yanıt: Göreve 2023'te başladım, yayınlanan belge ise 2017 yılına ait

CHP'li Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın Macaristan'da ortağı olduğu şirketin kurumla ticaret yaptığını iddia etti. İddialara yanıt veren Taylan, hukuki süreç başlattığını belirterek, ""Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca ASLA iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın Macaristan'da ortağı olduğu şirketin kurumla ticaret yaptığına dair yeni bir belge yayımlandı. CHP'li Erhan Adem, 2 bin başlık hayvan ticaretinin sözleşmesini gösterdi.

Tazminat davası açıyor

Adem'in suçlamalarına Taylan'dan yanıt gecikmedi. Taylan, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki süreç başlattığını duyurdu.

"Çamur at izi kalsın"

"Çamur at izi kalsın şeklinde algı ve manipülasyon yaparak şahsımı ve görev yaptığım kurumumu hedef alanlara fırsat vermeyeceğim!" diyen Taylan'ın açıklaması şöyle:

"Hakkımda ortaya atılan bu iddia açıkça bir manipülasyondur! Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca ASLA iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür. Sektörün de içinden gelen biri olarak; sahip olduğum bilgi ve birikimi görevim boyunca her daim sadece devletimin ve milletimin menfaatleri doğrultusunda kullandım/kullanacağım.

Şahsımı ve kurumumu hedef alan bu ASILSIZ İDDİALAR için gerekli hukuki süreci, bu açıklama dahil başlattım. İddia ettikleri gibi bir durum varsa ben de hukuk karşısında hesap vermeye hazırım!"