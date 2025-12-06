İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi
İstanbul'da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan ve iki yıldır hizmet vermeyen Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'ne (İSBİKE) ait birçok bisiklet, Bayrampaşa'daki hurdalık alanda kırılarak hurda haline getirildi.
İSBİKE Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında hayata geçirildi. Entegrasyon, altyapı ve bakım işlemleri nedeniyle bazı dönemler kesintili olarak hizmetini sürdüren sistem, 2023 yılı sonlarından bu yana iki yıldır bakım ve onarım faaliyetinde olduğu gerekçesiyle hizmet vermiyor.
Sistemin mobil uygulaması bu sebeple çalışmazken, uygulamaya girilmek istenildiğinde "2023 yılı sonu itibarıyla İSBİKE Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım onarım dönemine girecektir. Sistemin kapalı olacağı günlerde başta bisikletler olmak üzere tüm sistem donanımları elden geçirilerek, bakım onarım ve yazılım güncellemeleri gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." bilgilendirmesiyle karşılaşılıyor.
Çürümeye terk edilen bisikletler kırılarak hurda haline getirildi
İstanbullular da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan bu uygulamadan 2 yıldır kiralama yapamıyor. Daha önce sisteme ait bisikletlerin Kartal Soğanlık'taki bir hurdalık alanda atıl durumda bekletilmesi gündeme taşınırken, şimdi ise birçok bisiklet İBB'ye ait Bayrampaşa'daki Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Hurda Depo Şefliğinin hurdalığında kırılarak hurda haline getirildi.
Kırılan bisikletlerin deponun belli bölgelerinde diğer hurda ürünlerin arasında üst üste konularak dizildiği görüldü.