BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Valiliğinden sarı kodlu sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji verilerine göre yarın kent genelinde beklenen sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

