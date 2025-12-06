Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda tarih detayı! 13 Kasım'ı özellikle seçtiği ortaya çıktı

Büyükçekmece adliyesindeki emanet kasasından 25 kilo altın, 50 kilo gümüş çalıp İngiltere'ye kaçan Erdal Timurtaş'ın 13 Kasım'ı özellikle seçtiği öğrenildi.

Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli memurunun yaptığı soygunu konuşuyor. 145 milyon lirayı geçen 75 kilogramlık altın ve gümüşün çalındığı soygundan da yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, olay, adli emanet bürosundan sorumlu, Yenidoğan soruşturmasından tanınan savcı Yavuz Engin'in yıllık izin dönüşünde 1 Aralık'ta yaptığı anlık denetimde, kasaları açtırmasıyla ortaya çıktı.

İngiltere'ye kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılma talebinde bulunulan adliye çalışanı Erdal Timurtaş'ın soygun için neden 13 Kasım'ı seçtiği de belirlendi.

O günün, Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, zanlının bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Erdal Timurtaş’ın, çalınan ziynet eşyalarını market arabasıyla taşıdığı siyah poşetler içinde kimsenin dikkatini çekmeden adliye otoparkındaki aracına yüklediği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan HSK, Büyükçekmece Adliyesi'nde müfettişler görevlendirirken, Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma açıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.