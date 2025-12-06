BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  GÜNCEL

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda tarih detayı! 13 Kasım'ı özellikle seçtiği ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda tarih detayı! 13 Kasım'ı özellikle seçtiği ortaya çıktı

Büyükçekmece adliyesindeki emanet kasasından 25 kilo altın, 50 kilo gümüş çalıp İngiltere'ye kaçan Erdal Timurtaş'ın 13 Kasım'ı özellikle seçtiği öğrenildi.

Abone ol

Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli memurunun yaptığı soygunu konuşuyor. 145 milyon lirayı geçen 75 kilogramlık altın ve gümüşün çalındığı soygundan da yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, olay, adli emanet bürosundan sorumlu, Yenidoğan soruşturmasından tanınan savcı Yavuz Engin'in yıllık izin dönüşünde 1 Aralık'ta yaptığı anlık denetimde, kasaları açtırmasıyla ortaya çıktı.

İngiltere'ye kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılma talebinde bulunulan adliye çalışanı Erdal Timurtaş'ın soygun için neden 13 Kasım'ı seçtiği de belirlendi.

O günün, Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, zanlının bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda tarih detayı! 13 Kasım'ı özellikle seçtiği ortaya çıktı - Resim: 0

Güvenlik kamerası kayıtlarında Erdal Timurtaş’ın, çalınan ziynet eşyalarını market arabasıyla taşıdığı siyah poşetler içinde kimsenin dikkatini çekmeden adliye otoparkındaki aracına yüklediği ortaya çıkmıştı.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda tarih detayı! 13 Kasım'ı özellikle seçtiği ortaya çıktı - Resim: 1

Öte yandan HSK, Büyükçekmece Adliyesi'nde müfettişler görevlendirirken, Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma açıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var
Foto Galeri Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sözcü'nün başına atanan Yılmaz Özdil'in rotası belli oldu Melih Altınok açıkladı
Sözcü'nün başına atanan Yılmaz Özdil'in rotası belli oldu Melih Altınok açıkladı
Sürat Kargo 2026'da 13 milyon avroluk yatırımla büyüyecek
Sürat Kargo 2026'da 13 milyon avroluk yatırımla büyüyecek
Çocuklarda sık görülen karın ağrısı ihmale gelmiyor!
Çocuklarda sık görülen karın ağrısı ihmale gelmiyor!
Emlak vergisine düzenleme sonrası artış oranı belli oldu uzman isim açıkladı
Emlak vergisine düzenleme sonrası artış oranı belli oldu uzman isim açıkladı
Ankara'da tefecilik operasyonu: 403 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu
Ankara'da tefecilik operasyonu: 403 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan spikerlerle ilgili yeni gelişme!
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan spikerlerle ilgili yeni gelişme!
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Ekonomide bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Ekonomide bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş'dan ilk açıklama
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş'dan ilk açıklama
Mücahid Taylan'dan CHP'ye yanıt: Göreve 2023'te başladım, yayınlanan belge ise 2017 yılına ait
Mücahid Taylan'dan CHP'ye yanıt: Göreve 2023'te başladım, yayınlanan belge ise 2017 yılına ait
Uşak'ta seyir halindeki otomobil şarampole devrildi: 2 ölü yaralı
Uşak'ta seyir halindeki otomobil şarampole devrildi: 2 ölü yaralı
Sosyal medyada tanıştığı kadın eve çağırdı olanlar oldu
Sosyal medyada tanıştığı kadın eve çağırdı olanlar oldu