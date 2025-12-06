BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23

Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var

|
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü tıra çarptı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında A.A. (42) idaresindeki İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayan ve duran H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarptı.

17
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

27
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü anlatılan açıklamada yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

37
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
47