BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  SPOR

Eyüpspor ile Kayserispor berabere kaldı

Eyüpspor ile Kayserispor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşan ikas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

51. dakikada ev sahibi Eyüpspor, Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 70. dakikada konuk ekip Kayserispor, Laszlo Benes'in attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi ve Kayseri ekibi puanlarını 13'e yükseltti.

Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar:

31. dakikada Legowski'nin ceza yayı gerisinden sol çaprazdan şutunda kaleci Bilal sağına yatarak direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

38. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta Carole'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direği sıyırarak kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle kapandı.

51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Legowski'nin ara pasında ceza sahasına koşu yapan Umut Bozok, altıpasın sol çaprazında topla buluştu. Umut'un dar açıdan şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. Pozisyonu takip eden Emre Akbaba, kısa düşerek kale önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

56. dakikada Kayseri temsilcisi gole çok yaklaştı. Cardoso'nun soldan ortasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Onugkha, müsait pozisyonda şutunu çekti. Etkisiz giden meşin yuvarlak, kaleci Felipe'de kaldı.

70. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Mendes'in pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Benes'in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

87. dakikada ceza sahası sağ kanadında son çizgiye inen Emre Akbaba, pasını açısı daha iyi olan Seslar'a aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadele beraberlikle sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalyan devlet televizyon RAI'den Eurovision tartışmasında İsrail'e destek
İtalyan devlet televizyon RAI'den Eurovision tartışmasında İsrail'e destek
Hamas: "Gazze üzerinde hiçbir vesayeti kabul etmiyoruz"
Hamas: "Gazze üzerinde hiçbir vesayeti kabul etmiyoruz"
İş dünyası ve mali müşavirler 'enflasyon muhasebesi'nin kaldırılmasını talep etti
İş dünyası ve mali müşavirler 'enflasyon muhasebesi'nin kaldırılmasını talep etti
Avukatlık bürosunda dehşet saçan kayınpeder adliyede
Avukatlık bürosunda dehşet saçan kayınpeder adliyede
İstanbul Valiliğinden sarı kodlu sağanak uyarısı
İstanbul Valiliğinden sarı kodlu sağanak uyarısı
Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız
Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız
Alperen Şengün bu sezon ilk kez oynamadı Houston Rocket farklı kazandı
Alperen Şengün bu sezon ilk kez oynamadı Houston Rocket farklı kazandı
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, devrim yıl dönümü kutlamalarını yasakladı
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, devrim yıl dönümü kutlamalarını yasakladı
Bakan Murat Kurum duyurdu: 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyon 440 bine ulaştı
Bakan Murat Kurum duyurdu: 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyon 440 bine ulaştı
Feyyaz Uçar'ın vefat eden torunu İzmir'de toprağa verildi
Feyyaz Uçar'ın vefat eden torunu İzmir'de toprağa verildi
MHP'li Feti Yıldız'dan terörsüz Türkiye süreci açıklaması
MHP'li Feti Yıldız'dan terörsüz Türkiye süreci açıklaması
CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu