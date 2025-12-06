İtalyan devlet televizyon RAI'den Eurovision tartışmasında İsrail'e destek

İsrail'in bu yılki yarışmaya katılımının ele alındığı Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nda verilen onay kararının ardından bazı ülkeler yarışmadan çekildiğini açıklarken İtalyan RAI kanalı alınan karara destek verdi.

İtalyan devlet televizyonu RAI, bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek 70. Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılmasını desteklediği ve kendi katılımını da teyit ettiği duyurdu.

RAI'den dün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, Eurovision Şarkı Yarışması'na her zaman inanan ve yatırım yapan ülkeler arasında yer aldı ve gelişimine ve uluslararası başarısına finansal katkılar da dahil olmak üzere önemli katkılarda bulundu. Son yıllarda, taahhüdümüz istikrarlı bir şekilde arttı ve bu da farklı kültürleri ortak bir kutlamada birleştirebilen, en uzun süredir devam eden uluslararası müzik festivali olan bir etkinliğe verdiğimiz değeri gösteriyor. RAI'nin yarışmaya olan bağlılığı, İtalya'nın uluslararası düzeyde müzik, kültür ve eğlencenin tanıtımındaki rolünü güçlendirme arzusunu doğruluyor." ifadeleri kullanıldı.

Böylece RAI'nin, İsrailli kamu yayın kuruluşu Kan'ın bir sonraki etkinliğe katılımını desteklediği ve de İtalya'nın bu yılki yarışmada yer alacağını teyit ettiği belirtildi.

İrlanda, Hollanda, İspanya ve Slovenya gibi ülkeler, İsrail'in bu yıl Eurovision'a katılacak olması sebebiyle yarışmadan çekilme kararı almıştı.