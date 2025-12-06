Başakşehir-Fenerbahçe Süper Lig maçı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
BAŞAKŞEHİR 0-0 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)
Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından aradaki fark 4 puana çıktı. Domenico Tedesco'nun takımı, zorlu maçı kazanıp puan farkını yeniden 1'e indirmeyi hedefliyor. Nuri Şahin de rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanma hedefinde.
Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak topladığı 32 puanla 2. sırada.
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Da Costa.
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Oğuz, Duran.