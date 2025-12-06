Gabriel Sara için dudak uçuklatan rakam

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya Leeds United'ın talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile İngiltere Premier Lig kulübü Leeds United'ın ilgilendiği ileri sürüldü.

DANIEL FARKE'NİN HEDEFİ GABRİEL SARA

Football Insider'ın haberine göre; Leeds'in teknik direktörü Daniel Farke, Norwich City'de forma giyerken de takip ettiği Sara'yı kadrosunda görmek istiyor.

Bu sezon 20 maça çıkan ve takımına 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Gabriel Sara'nın ocak transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verilebileceği iddia edildi.

GALATASARAY, 17,5 MİLYON STERLİN İSTİYOR

Haberde, Galatasaray'ın Breziyalı futbolcuyu ocak ayında bırakmasının zor olduğu vurgulanarak, sarı kırmızılıların bu transfer için yaklaşık 17,5 milyon sterlin talep edebileceği ifade edildi.

Ancak geçtiğimiz yaz transferde büyük harcamalar yapan İngiliz kulübünün, Premier Lig'de uygulanan Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) gereği bu bedeli karşılamasının zor olduğu vurgulandı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK: NTV SPOR