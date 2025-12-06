Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nicolas Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

'DİYALOG' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Venezuela’daki süreci yakından takip ettiğini belirterek sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade etti. Türkiye’nin bu yaklaşımı uluslararası platformlarda da dile getirdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Venezuela arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekerek, bölgede artan tansiyonun bir an önce düşmesi yönünde temennilerini iletti.

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK ÜST SEVİYEDE

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

MADURO'DAN "HAZIRIZ" MESAJI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.