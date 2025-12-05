BIST 10.998
Ferdi Zeyrek davasında mahkeme ara kararını açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin ikisi tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, mahkeme yeniden bilirkişi raporu alınmasına ve duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine hükmetti. Tutuklu sanıklar Naim B. ile Halim İ. için savcının mütalaası doğrultusunda yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye kararı verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili ikisi tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında ara karar açıklandı.

SANIKLARA TAHLİYE

Mahkeme, yeniden bilirkişi raporu alınmasına, duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine hükmetti.

Tutuklu sanıklar Naim B. ile Halim İ.'nin yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verildi.

Dava 27 Şubat Cuma gününe ertelendi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada savcı, yeniden bilirkişi raporu alınmasını, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesini talep etti ve tutuklu sanıkların tahliyesi yönünde mütalaa verdi.

