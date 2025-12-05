BIST 11.007
Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mahmutbey Yolu Başak Mahallesi Sultangazi istikametinde ilerleyen 34 KCA 280 plakalı beton mikseri, önce aynı istikamette ilerleyen plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçerek 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Beton mikseri, daha sonra ters yönden gelen kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin araç içinde sıkıştığı yerden çıkardıkları kişi ile kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

