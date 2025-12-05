Ahmet Çakar bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Futbolda bahis soruşturması genişledi. Soruşturma kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu, yönetici ve başkan gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’ın da aralarında olduğu 46 futbolcu ve kulüp yöneticisi gözaltına alındı. Çakar muhabirin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Söz konusu operasyon, yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkisi olduğu ve müsabakaların sonuçlarını etkilemeye çalıştığı öne sürülen şüphelileri kapsıyor. Kulüp başkanlarının yanı sıra, bazı kulüp yöneticileri, menajerler ve profesyonel futbolcuların da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. İddialar arasında Süper Lig'in 3 büyük kulübünden de futbolcuların operasyona dahil edildiği var.