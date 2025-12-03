Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"

Afet konutlarının inşa çalışmalarındaki son durumu incelemek için Kahramanmaraş’a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından çekilen görüntülerde çadırlarının önünde gözyaşı döken Mehmet- Hatice Koyunlu çiftinin köy evlerine konuk oldu. Hatice Koyunlu Bakan Kurum'u sevinç gözyaşlarıyla karşılarken, "Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Allah'ım dünya durdukça durasınız" dedi. Mehmet Koyunlu da "villa gibi evde oturuyoruz" dedi.

Asrın felaketi ardında 11 ilde ağır yıkım, binlerce can kaybı ve büyük acılar bıraktı. Depremde yıkılan evleri ve kaybettikleri yüzlerce küçükbaş hayvanları için gözyaşı döken Mehmet-Hatice Koyunlu çifti de o günlerde çaresizliğin ve dirayetin simgesi olmuştu. Hatice Koyunlu’nun “Allah devletimize zeval vermesin. Yüce rabbime hamdolsun” sözleri yüreklere dokunmuştu.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Koyunlu çiftinin Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde inşa edilen köy evlerine misafir oldu. Sevinç gözyaşlarıyla Bakan Kurum’u karşılayan Hatice Koyunlu, “Ekibine, emeği geçenlere hepsine teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Allah'ım dünya durdukça durasınız. Allah'ım seni başımdan eksik etmesin ciğerim” dedi. Bakan Kurum ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını aileye ileterek, “Allah böyle bir depremi bir daha yaşatmasın. Güle güle oturun. Biz seni izledik, üzüldük. Beraber ağladık, beraber mücadele ettik. Şimdi de sizi böyle görüyoruz ya dünyanın en büyük mutluluğu bu bizim için. O acı günlerden sonra bugünleri gördük ya Rabbimize şükrediyoruz, hamdediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ANNENİN ELLERİNDEN ÖPERİM, SENİN GİBİ EVLAT YETİŞTİRMİŞ…”

Bakan Kurum’a sarılan Hatice Koyunlu’nun, “Annene minnettarım, çok selam ederim. Onun ellerinden öperim, senin gibi evlat yetiştirmiş... Ne mutlu Türkiye’ye” sözleri ziyarete katılanları duygulandırdı. Mehmet Koyunlu da “Çok mutluyuz. Sayenizde villa gibi evde oturuyoruz. Benim imkanım yoktu böyle bir ev yapmaya” dedi. Bakan Kurum ise “Hep beraber yaptık, birlikte yaptık. Allah güle güle oturmayı nasip etsin” yanıtını verdi.

ŞANTİYELERİ ZİYARET ETTİ, ESNAFI DİNLEDİ

Bakan Kurum Kahramanmaraş programı kapsamında Doğukent’teki şantiye alanında inceleme yaptı, örnek daireyi inceledi. Ardından Azerbaycan Mahallesi ve yeni valilik binası çevresindeki şantiyelerde inceleme yapan ve esnafı ziyaret eden Bakan Kurum tüm çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Bakan Kurum kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili belediye binasında koordinasyon toplantısı da düzenledi.