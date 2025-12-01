Yenidoğan bebeklerde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat

Sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle birlikte bebekler, özellikle yenidoğanlar, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız hale geliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, “Bağışıklık sistemi tam gelişmemiş yenidoğanlar, aşıları tamamlanmadığı için enfeksiyon kapma riski taşıyor. Özellikle kapalı alanlarda bir araya gelmeleri bu risk artıyor” uyarısında bulunuyor.

Sonbahar ve kış aylarının gelişiyle birlikte, özellikle yenidoğan ve bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş bebekler için solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alarm veriliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, aşıları tamamlanmamış bu en hassas grubun kapalı ortamlarda bir araya gelmesiyle enfeksiyon kapma riskinin belirgin şekilde arttığı uyarısında bulunuyor. Ailelerin dikkat etmesi gereken bu kritik sağlık sorununda, virüslerin hızına dikkat çeken Dr. Öktem, “Adenovirüs ve RSV gibi virüsler bebeklerde hızla alt solunum yoluna inerek ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle en küçük belirtiyi fark ettiğiniz anda acil servise veya yenidoğan polikliniğine başvurmak hayati önem taşıyor” dedi.