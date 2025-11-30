Çöp kamyonu ile tramvay çarpıştı! 3 kişi yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çöp kamyonu ile tramvayın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Akçaray Taşıma Hattı'nda Otogar'dan Kocaeli Stadyumu yönüne giden tramvay, Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda, İzmit Belediyesine ait çöp kamyonuyla çarpıştı.
Kazada çöp kamyonundaki 2 personel ile camları patlayan tramvaydaki bir yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri çalışmanın ardından normale döndü.