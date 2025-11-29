BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
MEDYA

Hadi Özışık'tan Bilal Erdoğan yorumu: Siyaset değil bilim

Hadi Özışık, YouTube canlı yayınında Bilal Erdoğan’ın İlim Yayma Vakfı’ndaki eğitim projelerine dikkat çekti ve genç yaşta eğitime adandığını söyledi. Özışık, bazı çevrelerin “Bilal Erdoğan geliyor” başlıklı paylaşımlarla konuyu çarpıttığını belirtti. Yayında ayrıca İlim Yayma Ödülleri ve akademisyenlere verilen destekler anlatıldı.

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında Bilal Erdoğan’ın İlim Yayma Vakfı çatısı altında yürüttüğü eğitim ve akademik projelere dikkat çekerek, Erdoğan’ın genç yaşta kendini tamamen eğitime adadığını söyledi.

Özışık, hem iktidara yakın bazı çevrelerin hem de muhalif kesimlerin “Bilal Erdoğan geliyor” başlıklı paylaşımlarla konuyu başka bir alana çektiğini belirterek bu algı oluşturma girişimlerini eleştirdi.

SİYASET DEĞİL BİLİM

Yayında, İlim Yayma Ödülleri’nin kuruluş süreci, akademisyenlere verilen destekler ve gençleri bilim insanı olmaya teşvik eden ödül sisteminin ayrıntıları aktarılırken, Özışık, Bilal Erdoğan’ın konuşmalarında siyasete yer vermediğini, bilim, eğitim ve gençlik odaklı çalıştığını ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kağıthane'de tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Kağıthane'de tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Kalbinizin yol haritası anjiyografi ile çiziliyor
Kalbinizin yol haritası anjiyografi ile çiziliyor
Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın
Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Malatya'da yaralar sarılıyor! Deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Malatya'da yaralar sarılıyor! Deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Barajlar alarm veriyor! Kocaeli'de doluluk oranı yüzde 4'e düştü
Barajlar alarm veriyor! Kocaeli'de doluluk oranı yüzde 4'e düştü
Basit bir üşütme sanmayın! Tekrarlayan zatürre kanser belirtisi olabilir
Basit bir üşütme sanmayın! Tekrarlayan zatürre kanser belirtisi olabilir
Mustafa Sarıgül, Ankara'daki viral olan Kızılay tabelasına asıldı
Mustafa Sarıgül, Ankara'daki viral olan Kızılay tabelasına asıldı
Hong Kong’da korkunç yangın! 35 ölü var!
Hong Kong’da korkunç yangın! 35 ölü var!
Cemil Tugay 'İzmir pırıl pırıl' dedi, sosyal medya çalkalandı
Cemil Tugay 'İzmir pırıl pırıl' dedi, sosyal medya çalkalandı