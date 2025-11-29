Hadi Özışık'tan Bilal Erdoğan yorumu: Siyaset değil bilim

Hadi Özışık, YouTube canlı yayınında Bilal Erdoğan’ın İlim Yayma Vakfı’ndaki eğitim projelerine dikkat çekti ve genç yaşta eğitime adandığını söyledi. Özışık, bazı çevrelerin “Bilal Erdoğan geliyor” başlıklı paylaşımlarla konuyu çarpıttığını belirtti. Yayında ayrıca İlim Yayma Ödülleri ve akademisyenlere verilen destekler anlatıldı.

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında Bilal Erdoğan’ın İlim Yayma Vakfı çatısı altında yürüttüğü eğitim ve akademik projelere dikkat çekerek, Erdoğan’ın genç yaşta kendini tamamen eğitime adadığını söyledi.

Özışık, hem iktidara yakın bazı çevrelerin hem de muhalif kesimlerin “Bilal Erdoğan geliyor” başlıklı paylaşımlarla konuyu başka bir alana çektiğini belirterek bu algı oluşturma girişimlerini eleştirdi.

SİYASET DEĞİL BİLİM

Yayında, İlim Yayma Ödülleri’nin kuruluş süreci, akademisyenlere verilen destekler ve gençleri bilim insanı olmaya teşvik eden ödül sisteminin ayrıntıları aktarılırken, Özışık, Bilal Erdoğan’ın konuşmalarında siyasete yer vermediğini, bilim, eğitim ve gençlik odaklı çalıştığını ifade etti.