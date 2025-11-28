BIST 10.951
DOLAR 42,51
EURO 49,28
ALTIN 5.721,57
YEREL

Kağıthane'de tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kağıthane'de tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Kasım'da Çeliktepe Mahallesi Dutluk Caddesi'nde, Haluk Akgül (45) ile Rauf D. (27) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rauf D., husumetlisi olduğu belirtilen Akgül'ü sırtından bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Akgül, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmayla kaçan şüpheli Rauf D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği anlar yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalbinizin yol haritası anjiyografi ile çiziliyor
Kalbinizin yol haritası anjiyografi ile çiziliyor
Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın
Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Malatya'da yaralar sarılıyor! Deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Malatya'da yaralar sarılıyor! Deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Barajlar alarm veriyor! Kocaeli'de doluluk oranı yüzde 4'e düştü
Barajlar alarm veriyor! Kocaeli'de doluluk oranı yüzde 4'e düştü
Basit bir üşütme sanmayın! Tekrarlayan zatürre kanser belirtisi olabilir
Basit bir üşütme sanmayın! Tekrarlayan zatürre kanser belirtisi olabilir
Mustafa Sarıgül, Ankara'daki viral olan Kızılay tabelasına asıldı
Mustafa Sarıgül, Ankara'daki viral olan Kızılay tabelasına asıldı
Hong Kong’da korkunç yangın! 35 ölü var!
Hong Kong’da korkunç yangın! 35 ölü var!
Cemil Tugay 'İzmir pırıl pırıl' dedi, sosyal medya çalkalandı
Cemil Tugay 'İzmir pırıl pırıl' dedi, sosyal medya çalkalandı
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadının videosu gündem oldu
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadının videosu gündem oldu
Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildi