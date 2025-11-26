BIST 10.915
Cemil Tugay 'İzmir pırıl pırıl' dedi, sosyal medya çalkalandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın meclis toplantısında yaptığı açıklamalar, kentteki temizlik ve çevre sorunlarına yönelik eleştirileri hafife aldığı yönündeki ifadeleri nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Meclisi'nde yapığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Kentte uzun yıllardır ana gündem olan temizlik ve çevre kirliliğini görmezden gelen Başkan Cemil Tugay gündemdeki eleştirilere "İzmir şöyle kötü, böyle kokuyor afedersin b.k içinde falan diyorlar.Sonra geliyor insanlar, herkes dışarıda, deniz pırıl pırıl, herkes keyifli etkinliklerde. İnsanların birbiriyle en hoşgörülü yaşadığı şehir." sözleri sosyal medyada ti'ye alındı.

