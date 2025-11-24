BIST 10.902
DOLAR 42,43
EURO 48,93
ALTIN 5.571,26
GÜNCEL

15 bin öğretmen atandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı’nda konuştu. Erdoğan, "Öğretmenlerimiz, ilim, irfan, hikmet ve ahlak meşalesini ellerinde gururla taşıdıkça, Allah'ın izniyle Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır." dedi. Erdoğan öğrencilerle birlikte butona basarak 15 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı’nda konuştu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Öğretmenlerimiz, ilim, irfan, hikmet ve ahlak meşalesini ellerinde gururla taşıdıkça, Allah'ın izniyle Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır." dedi.

Erdoğan, "Ailelerimizin, çocuklarının eğitimleriyle yakından ilgilenmesi, öğrenme süreçlerinde, özellikle de sanal dünyadan gelebilecek tehdit ve tehlikelerle mücadelede çok çok önemlidir." diye konuştu.

Erdoğan, "Hep beraber el ele verecek, dikkatli, sabırlı, şefkatli ve kararlı bir şekilde sanal alemden yayılan tehlikelere karşı mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının ardından sahneye çıkan minik öğrencilerle birlikte butona basarak 15 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cem Yılmaz danssız yapamam dedi ve paylaştı...
Cem Yılmaz danssız yapamam dedi ve paylaştı...
Doğu Karadeniz'de hamsi bolluğu! İri hamsiler vatandaşın yüzünü güldürdü
Doğu Karadeniz'de hamsi bolluğu! İri hamsiler vatandaşın yüzünü güldürdü
Berber dükkanına silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Berber dükkanına silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar: Lider olarak doğmuş bir evlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar: Lider olarak doğmuş bir evlattı
Selçuk Bayraktar'ın Amerikalı hocasından yıllar sonra itiraf
Selçuk Bayraktar'ın Amerikalı hocasından yıllar sonra itiraf
Aziz Yıldırım sokak ortasında küplere bindi, belediye çalışanını fırçaladı: ''Bütün İstanbul'u buraya yığarım!''
Aziz Yıldırım sokak ortasında küplere bindi, belediye çalışanını fırçaladı: ''Bütün İstanbul'u buraya yığarım!''
Marinada korkunç olay! Teknenin kaptanı tutuklandı
Marinada korkunç olay! Teknenin kaptanı tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP rüşvetle, rüşvetçilerle anılamaz
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP rüşvetle, rüşvetçilerle anılamaz
Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai Airshow gösterisi sırasında düştü
Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai Airshow gösterisi sırasında düştü
"Satarsam şerefsizim" diyen İzmirli çiftçiye büyük şok! İsyanı pahalıya patladı
"Satarsam şerefsizim" diyen İzmirli çiftçiye büyük şok! İsyanı pahalıya patladı
İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
Diyarbakır'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü
Diyarbakır'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü