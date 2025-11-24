Berber dükkanına silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop’un Ayancık ilçesinde bir berber dükkanına motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaralandığını ve zanlıların Bartın’da güvenlik güçlerinin ortak çalışmasıyla yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin motosikletlerine farklı plaka takarak kaçmaya çalıştığını belirten Yerlikaya, yaralı vatandaşa acil şifalar diledi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüphelilerin Bartın'da yakalandığını belirten Yerlikaya, "Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar️. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.