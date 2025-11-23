BIST 10.923
Marinada korkunç olay! Teknenin kaptanı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Pendik'te tekneden denize düşerek ayakları pervaneye kapılan kişi hayatını kaybetti.Polislerce gözaltına alınan teknenin kaptanı tutuklandı.

Marinaya 16 Kasım'da gelen A.A.K. (41), A.K. (37) ve M.T. (40) tekneyle denize açılmak istedi. A.A.K'nin kaptanlığında marinadan 10 metre açılan teknenin halatı çözülmeyince aniden durması sonucu M.T. denize düştü.

Ayakları pervaneye takılan M.T'yi arkadaşları denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan M.T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polislerce gözaltına alınan teknenin kaptanı A.A.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Teknenin açılması, bir anda durması ve geri dönmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

