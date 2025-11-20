Büyükçekmece'de trafikte makas atan alkollü sürücü 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu
Büyükçekmece'de makas atan alkollü sürücünün kulandığı pikabın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Mimarsinan Mahallesi mevkisinde dün, makas atarak ilerlediği iddia edilen E.T.S. (24) idaresindeki pikap, Yasin Gökhan Erik'in (42) kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan baba Yasin Gökhan E, anne Merve Öztürk E. ile 6 aylık bebekleri Kaan E. yaralandı.
Baba ile bebek, sağlık ekiplerince Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Otomobil içinde sıkışan anne Merve Öztürk E. ise bulunduğu yerden ekiplerce çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan bebek yapılan müdahaleye karşın bugün hayatını kaybetti.
Anne Merve Öztürk E'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan pikap sürücüsü E.T.S'nin alkollü olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.