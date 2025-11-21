"Satarsam şerefsizim" diyen İzmirli çiftçiye büyük şok! İsyanı pahalıya patladı

izmir'de çiftçi Süleyman Nabi Bulut'un, maruluna 2 TL fiyat verilmesine tepki gösterdiği videosu çok konuşulmuştu. Bulut videonun gündem olmasından sonra büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre çiftçi hakkında "stokçuluk" iddiasıyla işlem başlatıldı.

İzmir Bergama'da marul üreticisi Süleyman Nabi Bulut, ürünlerine verilen düşük fiyata tepki çekmek için bir video paylaşmış ve "Şu marula 2 TL fiyat veriyorlar. Satarsam şerefsizim, koyunlara yediririm" sözleriyle gündem olmuştu.

Ürünün maliyetini karşılamayan fiyatlara isyan eden çiftçinin videosu kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bulut, viral olan videonun ardından hakkında işlem başlatıldığını belirterek "Beni videodan sonra stokçulukla suçladılar. Yanıma geldiler tutanak tuttular. Kendi hakkımı ararken stokçu durumuna düştüm" dedi.

Bulut'un videosu üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları yeniden gündeme taşırken, sosyal medya kullanıcıları da çiftçinin tepkisine destek verdi. Birçok kişi, girdi maliyetlerinin yüksekliğine rağmen ürün fiyatlarının baskılanmasının üreticiyi zor durumda bıraktığını savundu.