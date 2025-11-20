BIST 10.904
DOLAR 42,35
EURO 48,89
ALTIN 5.553,83
GÜNCEL

İETT şoförünün tartıştığı yolcuya saldırması kamerada

Çekmeköy'de İETT otobüsü şoförünün tartışma yaşadığı yolcuyu araçtan indirip, saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şile Otoyolu Çekmeköy mevkisinde, Sultanbeyli-Mecidiyeköy seferini gerçekleştiren otobüse binen bir kişi ile şoför arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında otobüs şoförü, yolcuyu araçtan indirip saldırdı.
Yaşananlar yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde otobüs şoförünün saldırdığı yolcuya küfür içerikli sözler sarf ettiği, bir süre sonra trafikteki başka sürücülerle de tartıştığı görülüyor.
Öte yandan, yolcunun hastaneye giderek darp raporu aldığı ve İETT şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ters yöne giren forklift baba ve 2 çocuğuna çarptı! Kaza anı kamerada
Ters yöne giren forklift baba ve 2 çocuğuna çarptı! Kaza anı kamerada
Samsun'da otomobilin trafik polisine çarpması güvenlik kamerasında
Samsun'da otomobilin trafik polisine çarpması güvenlik kamerasında
Konya'da un fabrikasında patlama!
Konya'da un fabrikasında patlama!
İstanbul'da aracıyla ters yönden geldiği için kendisini uyaran sürücüye saldıran kişi yakalandı
İstanbul'da aracıyla ters yönden geldiği için kendisini uyaran sürücüye saldıran kişi yakalandı
Beyoğlu'nda bulaşık deterjanıyla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası
Beyoğlu'nda bulaşık deterjanıyla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası
Devlet Bahçeli: İmralı'ya gitmekten çekinmem
Devlet Bahçeli: İmralı'ya gitmekten çekinmem
Bakan Kurum paylaştı! Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Bakan Kurum paylaştı! Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da vuruldu! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da vuruldu! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Suudi Arabistan'da kaza! 45 umreci hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da kaza! 45 umreci hayatını kaybetti
Osimhen depremi! Gözyaşlarını tutamadı
Osimhen depremi! Gözyaşlarını tutamadı
Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber
Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber