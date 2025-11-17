BIST 10.685
DÜNYA

Suudi Arabistan'da kaza! 45 umreci hayatını kaybetti

Hindistan'da yetkililer, Suudi Arabistan'ın Medine kenti yakınlarında bir otobüsün yakıt tankerine çarpıp alev alması sonucu çoğunluğu Hint vatandaşı 45 umrecinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinden yola çıkan ve Medine yakınlarında yakıt tankerine çarparak alev alan otobüse ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, 46 umreciyi taşıdığı bilinen otobüste sadece 1 kişinin kazadan kurtulduğunu belirtti.

İlk belirlemelere göre, hayatını kaybeden 45 kişiden 42'sinin Hindistan vatandaşı olduğunu aktaran yetkililer, kimlik tespiti için Suudi Arabistan makamlarıyla temas halinde olduklarını söyledi.

Öte yandan otobüsün tamamen yandığı ve kimlik tespitinin bu nedenle zorlaştığı ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımında, kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

