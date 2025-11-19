Konya'da un fabrikasında patlama!
Konya'nın Karatay ilçesindeki un fabrikasında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 1 kişi yaralandı.
Fevziçakmak Mahallesi 10438. Sokak'taki un fabrikasının kurutma tesisinde, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada hafif yaralanan bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik önlemi alınan fabrikadaki çalışanlar tedbir amaçlı dışarıya çıkarılırken, gaz dağıtım şirketi ekipleri de gazı kesti.