YEREL

Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Başkentte gece kulüplerine düzenlenen fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bazı gece kulüplerinde fuhuş ve dolandırıcılık yapan şüphelileri tespit etmeye yönelik çalışma başlattı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında denetimler yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, "baltuzağı" ve "balkız" olarak anılan kadınların internet üzerinden tanıştıkları erkeklerle Kızılay'daki 4 gece kulübünde buluşma ayarladıklarını tespit etti.

Kadınların, "sevgililik" vaadiyle kandırdıkları erkeklerin paralarını aldıkları ve paranın bir kısmını işletmelere verdikleri de belirlendi.

Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılık şubelerince gece kulüplerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 4 iş yeri ise mühürlendi.

