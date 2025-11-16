Hakkari’de uçuruma düşen pikaptan acı haber

Hakkari’de yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu’na düşen pikaptaki 4 kişiden durumu ağır olan Macit Dayan ve Sıtkı Dayan hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, ekipler diğer yaralıları botla kıyıya çıkararak hastaneye ulaştırdı.

Hakkari'de yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden durumu ağır olan 2'si hayatını kaybetti.

Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya indirilen botla araca ulaşan ekipler, AFAD gönüllüsü rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un da desteğiyle arka camı kırarak araçtaki 2 kişiyi yaralı kurtardı.

Botla kıyıya getirilerek vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşınan 2 yaralı, Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.

Daha sonra vinç yardımıyla suyun kenarına alınan pikaptan çıkarılan Macit ve Sıtkı Dayan da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın düştüğünü görerek içindekilere yardım etmek için suya giren ve mahsur kalan bir kişi ise ekiplerce sudan çıkarıldı.

Durumları ağır olan Macit ve Sıtkı Dayan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan birinin durumunun iyi olduğu, diğerinin da Van'a sevk edileceği öğrenildi.

Vinçle yolun kenarına çıkarılan pikap, çekiciye konuldu.