BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
GÜNCEL

Cuma namazı için gittiği camide kalp krizi geçirdi!

Ordu’nun Ünye ilçesinde cuma namazı için camiye giren Nuri Aksöyek’in fenalaşarak yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde camiye giren kişinin kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Nuri Aksöyek, cuma namazı kılmak için torunu ile Çınarlık Mahallesi'ndeki Köseoğlu Hacıosman Alp Camisi'ne geldi.

Camiye girdikten kısa bir süre sonra fenalaşan Aksöyek, baygınlık geçirerek yere düştü.

Cemaatin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Aksöyek, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, camide yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şam'da art arda patlamalar
Şam'da art arda patlamalar
Barış Yarkadaş, İBB'deki rüşveti bu sözlerle deşifre etti
Barış Yarkadaş, İBB'deki rüşveti bu sözlerle deşifre etti
Beyoğlu'nda çalışanını döven sosyal medya fenomeni yakalandı
Beyoğlu'nda çalışanını döven sosyal medya fenomeni yakalandı
Derince Limanı'nda 1 ton 508 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
Derince Limanı'nda 1 ton 508 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
Niğde-Kayseri kara yolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Niğde-Kayseri kara yolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri
Gürsel Tekin'in odasına tuvaletlerini yapıp kaçtılar! CHP binasında mide bulandıran görüntüler
Gürsel Tekin'in odasına tuvaletlerini yapıp kaçtılar! CHP binasında mide bulandıran görüntüler
CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner...
CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner...
Bakan Murat Kurum: Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam
Bakan Murat Kurum: Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam
Şehit Astsubay Berkay Karaca, annesine 'şehit olacağım' demiş
Şehit Astsubay Berkay Karaca, annesine 'şehit olacağım' demiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İlker Aykut'un babasına taziye telefonuA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İlker Aykut'un babasına taziye telefonuA
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e tepki: Şimdi troller AK Parti'nin köpeği diyecek
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e tepki: Şimdi troller AK Parti'nin köpeği diyecek