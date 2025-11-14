BIST 10.579
MAGAZİN

Beyoğlu'nda çalışanını döven sosyal medya fenomeni yakalandı

Beyoğlu'nda iş yerindeki çalışanını darbederek tehditlerde bulunan sosyal medya fenomeni B.Ü. gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen darp olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Bazı dizilerde de oynayan sosyal medya fenomeni B.Ü'nün (43), kafesinde çalışan bir kişiyi beyzbol sopasıyla dövdüğü ve tehdit ettiği anlaşıldı.

Gözaltına alınan B.Ü. emniyete götürüldü.

İşletmede yapılan kontrolde ise iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadan faaliyet gösteren kafenin daha önceden mühürlendiği, mühür bozularak izinsiz şekilde çalışmaya devam edildiği belirlendi.

İş yeri yeniden mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ise "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin çalışanını darbettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, zanlının çalışanını beyzbol sopasıyla vurarak darbettikten sonra tehdit ettiği anlar yer alıyor.

