GÜNCEL

Tuzla'da seyir halindeki tırda yangın çıktı

Tuzla'da Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki 34 KEU 739 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tuzla'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Tuzla mevkisi Ankara istikametinde seyreden Fatih A. idaresindeki 34 KEU 739 plakalı tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tırdaki yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

