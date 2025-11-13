BIST 10.675
DOLAR 42,25
EURO 49,21
ALTIN 5.764,54
GÜNCEL

Gürsel Tekin'in odasına tuvaletlerini yapıp kaçtılar! CHP binasında mide bulandıran görüntüler

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında çirkin bir saldırı gerçekleşti. Binaya giren bir grup makam odalarına tuvatlerini yaptı. Gürsel Tekin, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek "Kabul edilemez bir manzarayla karşılaştık. Artık asla tolere etmeyeceğiz" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'in bulunduğu binada iğrenç bir olay gerçekleşti. TGRT Haber'in özel haberine göre; binaya giren saldırgan bir grup makam odalarına tuvaletlerini yaptı.

Suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Gürsel Tekin, "Daha önce de olumsuzluklar oldu ama kol kırılır yen içinde kalır dedik. Bardağı taşıran çok çirkin meseleler olunca karar aldık ve şikayetçi olduk. Faillerin kim olduğunu biz de merak ediyoruz, hep birlikte göreceğiz" dedi.

Bir bilgisayarın da çalınmaya çalışıldığını belirten Tekin, "Çalamadılar ama ismi biliyoruz. Çarşamba sabahı kabul edilemez bir manzarayla karşılaştık. Artık asla tolere etmeyeceğiz. Savcılık bunların kim olduğunu da bulacak, takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

"Başkanımızın kapısına kadar sürmüşler"
Zeki Şen ise "Saldırı değil taciz desek daha doğru olur, çok sık oluyor bu durumlar. Haddi aşan sataşmalar oluyor, binanın çok yerinde olduğu gibi özel alanlarımızda da bu çirkinliği görüyoruz. Her yere tuvaletlerini yapmışlar, başkanımızın kapısına da sürmüşler" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner...
CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner...
Bakan Murat Kurum: Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam
Bakan Murat Kurum: Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam
Şehit Astsubay Berkay Karaca, annesine 'şehit olacağım' demiş
Şehit Astsubay Berkay Karaca, annesine 'şehit olacağım' demiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İlker Aykut'un babasına taziye telefonuA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İlker Aykut'un babasına taziye telefonuA
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e tepki: Şimdi troller AK Parti'nin köpeği diyecek
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e tepki: Şimdi troller AK Parti'nin köpeği diyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tuzla'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
Tuzla'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
İzmir Foça'da sağanak hayatı felç etti! Vatandaşlar altyapı sebebi ile ses yükseltti...
İzmir Foça'da sağanak hayatı felç etti! Vatandaşlar altyapı sebebi ile ses yükseltti...
Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçağın düşme anı
Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçağın düşme anı
Pakistan'da mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısında 12 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Pakistan'da mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısında 12 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Manisa'da okulda skandal görüntü! Müdür gözaltına alındı
Manisa'da okulda skandal görüntü! Müdür gözaltına alındı