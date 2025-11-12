Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beytepe’deki evinde yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Başdanışman Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son eylül ayında Bahçeli’nin konutunda bir araya gelmişti.

