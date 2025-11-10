BIST 10.890
Aydın'da alkollü kadın AK Parti başkanıyım deyip vekili aradı foyası ortaya çıktı

AYDIN'da gerçekleşen polis çevirmesine alkollü araç kullanan bir kadın ile eşi takıldı. Kadın kendisinin AK Parti Efeler Teşkilat Başkanı olduğunu söyleyip polisten ceza yazmamasını istedi. Eşi polise ağır küfürler ederken, kadın ise telefonunu çıkarıp Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile konuştu. Aydın milletvekili Mustafa Savaş, kendisini arayan kadına verdiği 'ibretlik' yanıtı ve işin aslını açıkladı.

AYDIN'da polis çevirmesine takılan bir çiftin görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Kardeşine ait engelli aracıyla 2.10 promil alkollü halde polise yakalanan Hakan U. ve eşi Berna U. polisten kurtulmak için akıl almaz şeyler yaptı. Koca çirkin ve belden aşağı küfürler ederken eşi kendisinin AK Parti Efeler teşkilat başkanı olduğunu söyledi. Kadın bununla da yetinmedi ve telefonunu çıkarıp Aydın milletvekilini aradı. İddiasına göre AK parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş, akrabasıydı. Kameraların önünde  Aydın vekili Mustafa Savaş ile konuşan Berna U.'nun foyası ortaya çıktı. 

AYDIN MİLLETVEKİLİ : AKRABAM DEĞİL
Aydın milletvekili Mustafa Savaş, kadının kendisini aradığını ama akrabası olmadığını, alkollü araç kullandığını öğreninde 'cezanı ödeyeceksin' dediğini açıkladı. Mustafa Savaş olaya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

-Günün her saatinde bizlere ulaşabilen her vatandaş gibi videodaki bu hanımefendi tarafından da arandım.

-Telefonda alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası yediklerini söyleyen; güvenlik güçlerimize, "akrabam ve teşkilat mensubumuz olduğu" yönünde asılsız beyanda bulunduğunu, yayınlanan bu videodan öğrendiğim bu hanımefendiye “Alkollü araç kullanıyorsan cezasını da ödeyeceksin. Bir daha alkollü araç kullanmayın” dedim ve telefonu kapattım.

AK PARTİ BAŞKANI İDDİASI DA YALAN
Alkollü yakalanan kadın AK Parti Efeler teşkilat başkanı olduğunu da iddia etmişti. Bu iddiasının yalan olduğunu da AK Partili eski vekil Şamil Tayyar ifşa etti. Kadının bırakın AK Parti'de teşkilat başkanı olmasını üyeliği bile bulunmadığı belirlendi:

-Başroldeki hanımefendi, eşiyle birlikte alkollü yakalandıkları polis kontrolünden sıyırmak için AK Parti’de teşkilat başkanı olduğunu söylüyor,
-Aydın Milletvekili Mustafa Savaş için ‘akrabam’ diyor.
-Oysa AK Parti üyesi değil, Savaş’la hiçbir akrabalık bağı yok. Vekilimizi aradım, teyit etti.

