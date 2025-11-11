İzmir Foça'da sağanak hayatı felç etti! Vatandaşlar altyapı sebebi ile ses yükseltti...

İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti.

İtfaiye ekipleri ev ve iş yerlerinde biriken suları tahliye etme çalışmalarına başladı.

Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla su basan ev ve iş yerlerini temizlemeye çalıştı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Ali Stair Caddesi'ndeki dere de yağış nedeniyle taştı.

Mahalle sakinlerinden Hanifi Canlı derenin taşmasıyla ev ve iş yerlerinin su altında kaldığını dile getirdi.

Derenin bir bölümünün tıkalı olduğunu anlatan Canlı, "Yetkililere sesleniyoruz, biri bu duruma el atsın. Sahil kısmı komple su altında, mekanların içi komple su dolu ve kimse bize el atmıyor. Yetkililere sesleniyoruz. Bize bir el uzatsınlar. Gerçekten maddi ve manevi olarak perişan bir haldeyiz. Kim yardımcı olmak istiyorsa çıksın gelsin, sahip çıksın." diye konuştu.