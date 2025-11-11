BIST 10.802
DOLAR 42,23
EURO 48,90
ALTIN 5.619,71
YEREL

Manisa'da okulda skandal görüntü! Müdür gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda müdür B.G. otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden oldu. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, müdür gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu öğrencisi otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen B.G. gözaltına alındı. Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri sürüyor.

Olay: Kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatılmıştı.

Turgutlu Kaymakamlığı, okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma
'Teşkilat Başkanı'yım diye ortalığı birbirine katmıştı! Eşi tutuklandı
'Teşkilat Başkanı'yım diye ortalığı birbirine katmıştı! Eşi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Aydın'da alkollü kadın AK Parti başkanıyım deyip vekili aradı foyası ortaya çıktı
Aydın'da alkollü kadın AK Parti başkanıyım deyip vekili aradı foyası ortaya çıktı
"Yüzyılın Konut Projesi"ne nasıl başvuru yapılır? Bakan Kurum paylaştı
"Yüzyılın Konut Projesi"ne nasıl başvuru yapılır? Bakan Kurum paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kapılar yüzümüze kapandı' dedi, fotoğrafları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kapılar yüzümüze kapandı' dedi, fotoğrafları ortaya çıktı
“Bırakmam, burada oturur ateşi geçirmem…” diye feryat etmişti! Nazife’nin yuva sevinci
“Bırakmam, burada oturur ateşi geçirmem…” diye feryat etmişti! Nazife’nin yuva sevinci
Fatma Betül Sayan Kaya'dan Afyon'da şehit ailelerine ziyaret
Fatma Betül Sayan Kaya'dan Afyon'da şehit ailelerine ziyaret
Tansiyon yükseldi! Nagehan Alçı ve Fuat Uğur birbirine girdi
Tansiyon yükseldi! Nagehan Alçı ve Fuat Uğur birbirine girdi
Canlı yayında olay Kılıçdaroğlu iddiası! Ölmesini istiyorlar
Canlı yayında olay Kılıçdaroğlu iddiası! Ölmesini istiyorlar