Fatma Betül Sayan Kaya'dan Afyon'da şehit ailelerine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye’de birlik ve dayanışmanın güçlenmesiyle terörsüz bir dönemin tamamlanacağını belirterek, 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı’nın yeniden en güçlü şekilde seçilmesi için çalıştıklarını söyledi. Fatma Betül Sayan Kaya, Afyon'da şehit ailerini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Afyonkarahisar’da bir termal otelde düzenlenen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölgesi Genişletilmiş Bölge Toplantısında katıldı. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve çok sayıda partili katıldı. Programın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Afyon'da şehit ailelerini ziyaret etti.

“2028’de Cumhurbaşkanı’nı yeniden en güçlü şekilde seçeceğiz”

Türkiye’nin son 20 yılda sosyal politikalarda ve diğer alanlarda önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Kaya, “Türkiye'de son 20 yılda sosyal politikalarda ve diğer bütün alanlarda sessiz bir devrimi gerçekleştirdik. Durmaksızın hane hane dolaşarak milletle gönül bağlarını en sıkı şekilde kavuşturarak, 2028'de yeniden Cumhurbaşkanını aday yaparak bir kez daha en güçlü şekilde seçilmesini sağlayacak olan kadrolar bizleriz. Eğer siz görevinizi eksiksiz yaparsınız, eğer Ege bölgesindeki illerimizde sosyal politikalar birimi en iyi şekilde hizmetini sürdürürse biz inanıyoruz ki 2028'de Cumhurbaşkanı en güçlü şekilde kazanacak.” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanına güvenelim”

Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, birlik ve kardeşliğin önemine dikkat çeken Kaya, “Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi iç cephemizi muhkem kılarak, Türkiye'de birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği en güçlü kılarak, Allah'ın izniyle önce terörsüz Türkiye sürecini nihayete erdireceğiz. Daha sonra da ‘terörsüz bölge’ diyerek bütün sınırların ötesinde, bütün bu coğrafyada terörün hiçbir şeklinin var olmadığı bir bölgeyi de oluşturmak üzere Cumhurbaşkanı ve onun yol arkadaşları büyük bir mücadele içinde.” diye konuştu.

“Şehit aileleri Cumhurbaşkanımıza güveniyor”

Bu süreçte Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak şehit aileleri ve gazilerle yakın temas kurma görevi üstlendiklerini dile getiren Kaya, “Şehit aileleri bizim Türkiye'mizin geleceğinin teminatı. Şehit aileleri Cumhurbaşkanına sonsuz güveniyorlar ve bunu ifade ediyorlar. Biz Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Diyeceğiz ki 'Eğer Cumhurbaşkanına güveniyorsanız, Cumhur İttifakı'na inanıyorsanız arkasında sımsıkı durun.' Önümüzdeki sürecin teminatı da Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın kararlılığıdır. Sürece balta vurmak isteyen her kim olursa olsun ona lütfen kimse itibar etmesin. Cumhurbaşkanına güvenelim, onun sözlerini dikkate alalım. Şehit ailelerine de her zaman daha yakın şekilde temas ederek onları doğru şekilde bilgilendirelim.” dedi

“Engelliler artık evlerine kapatılmıyor, hayatın içinde yer alıyor”

Engellilerin toplumdan izole edildiği dönemlerin geride kaldığını söyleyen Kaya, “Geçmişte eski Türkiye günlerinde engellilerin evlerine kapatıldığı dönemler vardı. Şimdi ise engellilerin hayatın her alanında yer almasını sağlayan bir iktidar var.” dedi

Toplantıda; AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hasan Arslan ve İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin de konuşma yaptı.