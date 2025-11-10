BIST 10.925
"Yüzyılın Konut Projesi"ne nasıl başvuru yapılır? Bakan Kurum paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi"nin başvuru sürecine ilişkin video paylaştı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün başlıyor. Başvuruları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Paylaşıma göre e-Devlet başvurularında oluşabilecek sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk haftasında T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre başvurular alınacak. Projeye Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

Videoda başvuru sürecine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra 'TOKİ Konut İş Yeri Başvuru' ekranına tıklanır. 500 bin sosyal konut projesi seçilir. 'Onayla' butonuna tıklanır. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilir. İncelemenin ardından bankalar, başvuru sahibinin adına hesap açar. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilir. 5 bin lira başvuru ücreti bu hesaba EFT, havale ya da ATM yoluyla yatırılır. Belirlenen süre içinde hesaba para yatırmazsanız başvurunuz iptal edilir. Başvuru durumunu yine e-Devlet'te TOKİ sekmesindeki başvuru listesi ekranından takip edebilirsiniz."

e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta, banka başvuruları da 19 Aralık'ta sona erecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

