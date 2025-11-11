BIST 10.802
DOLAR 42,23
EURO 48,90
ALTIN 5.619,71
GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu topraklara sevdalı olmak, sadece üzerinde yaşamak değil, ona nefes olacak her değeri çoğaltmaktır. Bugün, bu niyetle 81 ilimizde toprağa uzanan eller, Yeşil Vatan Seferberliği'nin ne kadar güçlü bir iradeye dayandığının nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Bu topraklara sevdalı olmak, sadece üzerinde yaşamak değil, ona nefes olacak her değeri çoğaltmaktır. Bugün, bu niyetle 81 ilimizde toprağa uzanan eller, Yeşil Vatan Seferberliği'nin ne kadar güçlü bir iradeye dayandığının nişanesidir. Bu çabaya omuz veren her yaştan vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her fidan, çocuklarımızın yarınlarına, ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun."

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın fidan dikim törenlerinden görsellerinin yer aldığı videoya da yer verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma
'Teşkilat Başkanı'yım diye ortalığı birbirine katmıştı! Eşi tutuklandı
'Teşkilat Başkanı'yım diye ortalığı birbirine katmıştı! Eşi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Aydın'da alkollü kadın AK Parti başkanıyım deyip vekili aradı foyası ortaya çıktı
Aydın'da alkollü kadın AK Parti başkanıyım deyip vekili aradı foyası ortaya çıktı
"Yüzyılın Konut Projesi"ne nasıl başvuru yapılır? Bakan Kurum paylaştı
"Yüzyılın Konut Projesi"ne nasıl başvuru yapılır? Bakan Kurum paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kapılar yüzümüze kapandı' dedi, fotoğrafları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kapılar yüzümüze kapandı' dedi, fotoğrafları ortaya çıktı
“Bırakmam, burada oturur ateşi geçirmem…” diye feryat etmişti! Nazife’nin yuva sevinci
“Bırakmam, burada oturur ateşi geçirmem…” diye feryat etmişti! Nazife’nin yuva sevinci
Fatma Betül Sayan Kaya'dan Afyon'da şehit ailelerine ziyaret
Fatma Betül Sayan Kaya'dan Afyon'da şehit ailelerine ziyaret
Tansiyon yükseldi! Nagehan Alçı ve Fuat Uğur birbirine girdi
Tansiyon yükseldi! Nagehan Alçı ve Fuat Uğur birbirine girdi
Canlı yayında olay Kılıçdaroğlu iddiası! Ölmesini istiyorlar
Canlı yayında olay Kılıçdaroğlu iddiası! Ölmesini istiyorlar
Şamil Tayyar ile Umut Akdoğan arasında 'Ali Mahir Başarır' gerginliği
Şamil Tayyar ile Umut Akdoğan arasında 'Ali Mahir Başarır' gerginliği