GÜNCEL

“Bırakmam, burada oturur ateşi geçirmem…” diye feryat etmişti! Nazife’nin yuva sevinci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Karabük’ün Kamış Köyü’nde, orman yangınında hasar gören evlerin yerine yapılacak köy konutlarının temelini köylülerle birlikte attı.

Geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen yangın sırasında köyünü alevlere teslim etmek istemeyen ve “Abi bırakmam; ben burada otururum ateşi geçirmem” sözleriyle hafızalara kazınan 37 yaşındaki Nazife Özdem de Bakan Kurum’a eşlik etti.

Özdem ev sevincini “Dediğimiz zamandan bile erken başlaması beni mutlu etti. Çok tez zamanda başladı. Yani 3,5 sene sürer dediler ama 3,5 ayda başlaması bizi çok mutlu etti” sözleriyle dile getirdi.

