İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir’de yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 1442 konut ve 121 iş yerinin Cuma günü hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

Murat Kurum kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri diyerek paylaştı...

İlçe statüsüne 2008'de kavuşan Ataşehir, hızlı gelişen ve yüksek katlı binaların hakim olduğu bir bölge.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’un depreme dayanıklı ve güvenli yapılarla donatılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.