BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
MEDYA

Şamil Tayyar ile Umut Akdoğan arasında 'Ali Mahir Başarır' gerginliği

Şamil Tayyar'ın dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili “CHP’li milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir” sözleri tartışma yarattı; CHP'li Umut Akdoğan sosyal medyadan Tayyar'a tepki gösterip hukuk vurgusu yaparken, Tayyar da Akdoğan'a yanıt vererek sert ifadeler kullandı

Eski AK Parti milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili "CHP’li milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir" yorumunda bulundu.

TGRT Haber'de konuşan Tayyar, konuşmasının devamında CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, mevcut milletvekilleri içerisinde bunu fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

Umut Akdoğan'dan tepki

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise Şamil Tayyar'ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Akdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

1- Ateş olsan cürmününüz kadar yer yakarsın

2- Âleme ibret olsun diye hukuk işletilmez hala öğrenememişsiniz

3- Uygulanması gereken neyse herkese uygulanır cımbızla çekerek iş yapılamaz

4- Ali Mahir Başarır içinizden hangisini hangi lafa ettiyse getirin kameralar önünde o lafı hak etmiş misiniz hak etmemiş misiniz bir tartışalım

Şamil Tayyar'dan yanıt geldi

Şamil Tayyar, Umut Akdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Cürmün değil cirmin. Küçük bir katkım olsun. Efeleniyorsunuz, mangalda kül bırakmıyorsunuz, hadi kaldırın dokunulmazlığı aynı cümleleri öyle kurun. Yiğitliğinizi o vakit takdir edeyim. Ha bu arada, yetkim olsa, adamınızı 24 saatte Akın Gürlek başsavcıyla buluştururum. İnanın, hukukla yüzleşmesi hem ona hem sizlere iyi gelir." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İnşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...
İnşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının Osmanlı cevabı izleyenleri kahkahaya boğdu
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının Osmanlı cevabı izleyenleri kahkahaya boğdu
Ankara'da kahreden kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü
Ankara'da kahreden kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel için olay sözler: Muhalif medya tıss, sustu
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel için olay sözler: Muhalif medya tıss, sustu
İzmir'de evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
İzmir'de evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim ediliyor
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim ediliyor
İzlerken nefesiniz kesilecek! Samsun'da taksi şoförünün manevrası faciayı önledi
İzlerken nefesiniz kesilecek! Samsun'da taksi şoförünün manevrası faciayı önledi
Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü
Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü
Antalya'da yürekler ağza geldi! Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı
Antalya'da yürekler ağza geldi! Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı
Özgür Özel'in 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım
Özgür Özel'in 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım
Fatsa’daki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Fatsa’daki göçükte bir işçi hayatını kaybetti