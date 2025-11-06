BIST 11.068
DOLAR 42,12
EURO 48,68
ALTIN 5.432,37
YEREL

İzlerken nefesiniz kesilecek! Samsun'da taksi şoförünün manevrası faciayı önledi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir taksi sürücüsünün önünde seyreden kamyonete çarpmaktan yaptığı manevrayla son anda kurtulması, araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Canik ilçesindeki alışveriş merkezinden bir aileyi alan taksi sürücüsü Tolga Erbay, Çarşamba ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Samsun-Ordu kara yolu Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde seyir halindeyken bir kamyonetin sağ şeritten kavşağa girmek üzere aniden sol şeride geçmesi üzerine Erbay, ani refleksle manevra yapıp araca çarpmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar, taksinin araç kamerasıyla görüntülendi. Erbay, gazetecilere, 26 yıldır taksicilik yaptığını söyledi.

Olay anında aracında 1'i çocuk 5 yolcu bulunduğunu belirten Erbay, "Büyük bir kazadan döndük. Sağ taraftan yolu ortalayıp üç şeritli ana yoldan sol tarafa kavşağa geçmek isteyen bir vatandaş. Kazayı ucuz atlattık. Ölümden döndük." dedi.

Kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırarak el frenini kontrollü şekilde çekip bıraktığını anlatan Erbay, "Böylece aracın savrulmasını, takla atmasını ve bariyere çarpmasını önledim. Kendi etrafında dönen araçtan yara almadan kurtulduk." ifadesini kullandı.

Kaza anında büyük korku yaşadığını vurgulayan Erbay, "Dikkatsizlik, gerçekten çok büyük bir hata. Orada belirli bir hızla gidiyorsun ve aniden karşına çıkıyor. O 30 saniye size 30 dakika, bir ömür gibi geliyor. Orada arabaya vurmuş olsam kesin öleceksin." diye konuştu.

O anda hayatın film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini anlatan Erbay, "Panik yapmadım. Arabanın içindeki insanların bağırışları, çocuğun bağrışı. Şu anda çocuklar nefes alıyorsa, misafirleri sorunsuz şekilde götürdüysem mutluyum." diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü
Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü
Antalya'da yürekler ağza geldi! Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı
Antalya'da yürekler ağza geldi! Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı
Özgür Özel'in 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım
Özgür Özel'in 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım
Fatsa’daki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Fatsa’daki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Defalarca öldü haberleri çıkmıştı! Çaycı Hüseyin son olarak bakın nasıl görüntülendi...
Defalarca öldü haberleri çıkmıştı! Çaycı Hüseyin son olarak bakın nasıl görüntülendi...
Barış Yarkadaş ve Cem Küçük arasında çok sert ‘CHP’ tartışması
Barış Yarkadaş ve Cem Küçük arasında çok sert ‘CHP’ tartışması
Cem Küçük ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi
Cem Küçük ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
Nevşehir'de drift cezası! O sürücüye 65 bin 69 lira ceza
Nevşehir'de drift cezası! O sürücüye 65 bin 69 lira ceza
Cüneyt Özdemir'den muhaliflere tepki: Böyle bir kafayla karşı karşıyayız
Cüneyt Özdemir'den muhaliflere tepki: Böyle bir kafayla karşı karşıyayız
Hadi Özışık, kulis bilgisini paylaştı: Ali Babacan AK Parti'ye katılacak mı?
Hadi Özışık, kulis bilgisini paylaştı: Ali Babacan AK Parti'ye katılacak mı?
Hadi Özışık’tan Tanju Özcan’a 'Bilal Erdoğan' tepkisi
Hadi Özışık’tan Tanju Özcan’a 'Bilal Erdoğan' tepkisi