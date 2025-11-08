Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin Türk dünyası için büyük gurur olduğunu belirterek, "Karabağ Zaferi büyük bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir." dedi.

Erdoğan, "Karabağ zaferi büyük adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı, bölgemizde yeni dönemin kapılarını araladı. Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu zaferi bir son olarak değil Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak gördüklerini belirtti. Erdoğan'ın törendeki açıklamalarından satır başları şöyle:

"30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıldönümünü kutluyoruz. Vatan muharebesinde toprağa düşen tüm şehitlerimizi Azerbaycan'ın yiğit evlatlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

"Karabağ Zaferi, Türk dünyası için büyük gurur"

Aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan İlham Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını biliyorum. Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da attığı her adım, istikbal uğruna dökülen her damla kan, şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Askerlerimiz 2 devlet tek milletin temsilidir.

Karabağ zaferi büyük bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Biz ne kin tutarız ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz.

Kalıcı barış vurgusu

Bu zaferi bir son olarak değil Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz. Barışın hakim olmasında Asya'dan Avrupa'ya hizmet edeceği kanaatindeyiz. Biz kalıcı barış noktasında son derece iyimseriz.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da bu konuda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa inşallah yapmaya devam edeceğiz.

Gelinen noktada can Azerbaycan'ın kat ettiği ilerlemeden kıvanç duyuyoruz.

Azeri-Çırak-Güneşli başta, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, Şahdeniz, TANAP'la taçlandırdığımız işbirliğini Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı ile perçinledik.