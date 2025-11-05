BIST 10.929
MAGAZİN

Defalarca öldü haberleri çıkmıştı! Çaycı Hüseyin son olarak bakın nasıl görüntülendi...

Çaycı Hüseyin olarak tanınan Alpaslan Özmol, Konya'da akülü araba sürerken görüldü.

Kamuoyunun Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin rolüyle tanıdığı Alpaslan Özmol, Konya'da kullandığı akülü araba ile görüntülendi.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Çaycı Hüseyin'in kullandığı akülü arabanın arkasındaki balonlar da dikkat çekti.

ÖLDÜ HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Alpaslan Özmol son olarak Kuruluş Osman dizisinde Gürbüz Alp karakterine hayat vermişti.

Özmol hakkında sık sık 'Öldü' iddiaları gündeme gelirken, hakkında çıkan haberlerden sıkılan ünlü isim avukatıyla birlikte paylaşım yapmıştı. "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

