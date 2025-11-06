BIST 10.970
YEREL

Antalya'da yürekler ağza geldi! Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Sarılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Oymapınar istikametine seyir halindeki Abdurrahman Gövercin (34) idaresindeki 07 BHA 575 plakalı motosiklet ile Manavgat istikametine seyir halindeki Zeliha Emir yönetimindeki 31 YJ 648 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Abdurrahman Gövercin ile motosiklette yolcu olarak bulunan Tuğçe Yaman (27) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

